Alla ricerca di Big Rom

È il simbolo di chi lotta e non molla . Resistente, combattivo, ma anche fragile. Come quelle lacrime a Verona nel ricordo del padre. È quello che non ha alcuna intenzione di mollare, perché vuole dare una mano a Conte e perché sogna di vivere un Mondiale da protagonista con il suo Belgio . È Romelu Lukaku. Protagonista di uno strano caso. Ha quasi 33 anni ed è la prova che non sempre il tempo invecchia in fretta. Magari diventa solo coriaceo.

Lukaku ha vinto, perso, rivinto, ha surfato sulle onde della vita, è andato sotto, ha bevuto, ma poi è tornato dritto in piedi. È il bomber che quando c’è da piazzare la bandiera sulla collina non dice io ma dice: «Dedico questo gol al Napoli e a Conte che mi hanno preso quando ero morto ».