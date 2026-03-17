A Cagliari per il “doppio sfizio”, cosa impensabile 15 giorni fa

O primo o secondo. Conte dice sempre che questi sono i due piazzamenti previsti. Adesso, vincendo in Sardegna, potrebbe scansare il Milan dal secondo gradino del podio e perchè no, mettere un tantinello di ansia all’Inter di scena a Firenze. Ovvio che si tratterebbe solo di uno sfizio, niente di più. LO scrive anche La Repubblica: “L’anticipo di venerdì pomeriggio a Cagliari, per quanto poco gradito, offre al Napoli anche una gustosa opportunità per alzare l’asticella. Vincendo venerdì pomeriggio in Sardegna, infatti, gli azzurri supererebbero il Milan sul secondo gradino del podio e si porterebbero a -6 dalla capolista Inter, costringendola ad affrontare con maggiori patemi la trasferta di domenica a Firenze. Un doppio sfizio impensabile fino a due settimane e mezza fa, per squadra e tifosi. Ma le tre vittorie di fila hanno quasi riportato il Napoli nella comfort zone di Conte («Io devo sempre arrivare primo o secondo») e nelle nove gare che mancano gli azzurri hanno il dovere di non lasciare nulla di intentato, al di là del sogno proibito di una (improbabile) rimonta scudetto”

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