Valutazioni per rinnovi e mercato, ma il futuro di Conte non è in dubbio

«Qui sto bene, voglio proseguire con il Napoli». Lo ha affermato Antonio Conte in persona e lo ha detto a marzo. Poi, ovvio che prepari il terreno all’incontro con il presidente De Laurentiis. Bisogna parlare della continuità del progetto, del mercato ed il Napoli, con i 70 milioni della Champions, ne prepara uno da 130-150 milioni di euro. Scrive Il mattino: “Si inizia anche già a parlare di mercato. A partire da quelli che secondo Conte meritano la riconferma. Antonio, anche in questo caso, avrà poteri assoluti. Così come nei rinnovi: vuole quello di Jesus, per esempio. Un pretoriano di ferro, uno dei suoi gladiatori. Difficilmente, se il Galatasaray e il Nottingham dovessero decidere di non riscattarli, rivorrebbe Lang e Lucca.[…] In ogni caso, il suo Napoli dovrà avere come punti fissi McTominay e Hojlund, mentre le porte sono aperte a De Bruyne che ha un secondo anno di contratto. Quest’anno il Napoli non prevede plusvalenze, perché Vergara non verrà ceduto ed è l’unico che può garantire un incasso record. Ma di questo si parlerà a fine stagione, o meglio quando gli azzurri avranno la certezza del posto in Champions. Ovviamente, deciderà con Lukaku se è il caso di chiudere a fine stagione l’avventura azzurra di Big Rom: Pastorello e Manna ne hanno già parlato, dovesse arrivare l’offerta milionaria dai campionati arabi (ma i venti di guerra frenano ogni cosa), il belga farà le sue valutazioni.”

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