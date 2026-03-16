UFFICIALE – Napoli, a Cagliari senza i tifosi: disposta la chiusura del settore ospiti!

Atteso dalla tradizionalmente ostica trasferta sul campo del Cagliari per la sfida in programma venerdì alle 18.30, il Napoli dovrà fronteggiare anche l’assenza pressoché totale dei suoi tifosi. Stando infatti alla versione online del quotidiano L’Unione Sarda, è stata disposta la chiusura totale del settore ospiti dell’Unipol Domus, come definito dal decreto del ministero dell’Interno dello scorso 28 gennaio in seguito agli scontri in autostrada fra i supporter azzurri e quelli della Lazio.

Oltre a quanto su indicato, fra le ragioni dell’interdizione al settore ospiti dell’impianto cagliaritano ci sono anche gli scontri della passata stagione che avevano portato alla momentanea sospensione della partita, poi terminata 0-4 per la formazione di Antonio Conte. Che ora non potrà contare sull’apporto del pubblico amico.