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Ucraina, Sean Penn vede Zelensky a Kiev dopo aver dato buca agli Oscar

By Adnkronos
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(Adnkronos) – L’attore americano Sean Penn oggi a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymir Zelensky dopo aver dato buca alla cerimonia degli Oscar in cui è stato premiato, con la sua terza statuetta, per il ruolo in ‘Una battaglia dopo l’altra’.  

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Zelensky lo ha ringraziato, definendolo “un vero amico dell’Ucraina”, per il sostegno continuo che ha offerto a Kiev “sin dal primo giorno dell’invasione su larga scala e anche oggi”. Penn è stato in Ucraina diverse volte dal febbraio del 2022.  

Zelensky ha poi diffuso un’immagine dell’incontro accompagnata da un messaggio: “Sean, grazie a te sappiamo cos’è un vero amico dell’Ucraina. Sei stato al fianco dell’Ucraina fin dal primo giorno della guerra su vasta scala. Questo è ancora vero oggi. E sappiamo che continuerai a stare al fianco del nostro Paese e del nostro popolo.” 

La 98ª edizione della cerimonia degli Academy Awards si è tenuta a Los Angeles il 15 marzo. Sean Penn è stato premiato come Miglior Attore Non Protagonista per la sua interpretazione, ma non si è presentato. 

 

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