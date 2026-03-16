Tiago Gabriel: è lui il prescelto ed il Lecce non lo nasconde

La differenza più evidente rispetto a quanto visto lo scorso anno è, inutile girarci intorno, il rendimento della difesa azzurra. Certo, gli infortuni, di sicuro il mancato filtro a centrocampo, ma c’è anche da valutare il rendimento e quanto possono ancora “dare” alla causa alcuni elementi. Inoltre, inutile nascondere che alcuni azzurri hanno vissuto una stagione ben al di sotto delle aspettative, basti pensare a Buongiorno, per esempio, a alla mancata esplosione di Benzema. Per questo, è facile ipotizzare, che in casa Napoli si stia pensando a rinforzarla, la difesa. Il Mattino si sofferma su una possibile mossa di mercato del Napoli: “Il fatto che il Lecce non nasconda la trattativa con Manna per il difensore 22enne Tiago Gabriel è la prova che i primi passi verranno fatti proprio nel reparto arretrato”.

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