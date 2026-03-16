CalcioNapoliNews

Tiago Gabriel: è lui il prescelto ed il Lecce non lo nasconde

By Gabriella Calabrese
0

La differenza più evidente rispetto a quanto visto lo scorso anno è, inutile girarci intorno, il rendimento della difesa azzurra. Certo, gli infortuni, di sicuro il mancato filtro a centrocampo, ma c’è anche da valutare il rendimento e quanto possono ancora “dare” alla causa alcuni elementi. Inoltre, inutile nascondere che alcuni azzurri hanno vissuto una stagione ben al di sotto delle aspettative, basti pensare a Buongiorno, per esempio, a alla mancata esplosione di Benzema. Per questo, è facile ipotizzare, che in casa Napoli si stia pensando a rinforzarla, la difesa. Il Mattino si sofferma su una possibile mossa di mercato del Napoli: “Il fatto che il Lecce non nasconda la trattativa con Manna per il difensore 22enne Tiago Gabriel è la prova che i primi passi verranno fatti proprio nel reparto arretrato”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

SSCN, Stadio Maradona – Nuova procedura per tesserati CONI, FIGC, AIA

Calcio

Ed ora ai Fab Four manca solo Lobo: condizioni da valutare

News

Vittoria contro il Lecce, un record che avrebbe meritato un altro finale in…

News

Gazzetta – E’ bastato pescare dalla panchina per ritrovare anima e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.