SSCN, Stadio Maradona – Nuova procedura per tesserati CONI, FIGC, AIA

SSC Napoli comunica che, a partire da oggi, sarà possibile accedere alla nuova piattaforma per prenotare un posto allo Stadio Diego Armando Maradona per i tesserati CONI – FIGC – AIA
Tutte le novità sono descritte alla seguente pagina: https://sscnapoli.it/regolamento-accrediti-coni-figc-aia/
SSC Napoli informa che tutti i codici precedentemente rilasciati non saranno più validi. L’unica procedura da utilizzare sarà quella descritta a questo link.
Per il match Napoli vs Milan, una volta approvata la registrazione, sarà possibile prenotare il posto a partire dalle ore 12:00 di venerdì 27 Marzo 2026