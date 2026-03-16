CalcioNapoliNews

SSCN, Stadio Maradona – Nuova procedura per tesserati CONI, FIGC, AIA

By Gabriella Calabrese
0

SSC Napoli comunica che, a partire da oggi, sarà possibile accedere alla nuova piattaforma per prenotare un posto allo Stadio Diego Armando Maradona per i tesserati CONI – FIGC – AIA

Factory della Comunicazione

Tutte le novità sono descritte alla seguente pagina: https://sscnapoli.it/regolamento-accrediti-coni-figc-aia/

SSC Napoli informa che tutti i codici precedentemente rilasciati non saranno più validi. L’unica procedura da utilizzare sarà quella descritta a questo link.

Per il match Napoli vs Milan, una volta approvata la registrazione, sarà possibile prenotare il posto a partire dalle ore 12:00 di venerdì 27 Marzo 2026

 

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Ed ora ai Fab Four manca solo Lobo: condizioni da valutare

News

Vittoria contro il Lecce, un record che avrebbe meritato un altro finale in…

News

Gazzetta – E’ bastato pescare dalla panchina per ritrovare anima e…

News

Napoli, nel primo tempo contro il Lecce è venuta fuori la debolezza in difesa

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.