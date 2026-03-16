Serie C, il punto sul Girone C: il Benevento ad un passo dalla promozione!

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla Serie C, giunta alla 32esima giornata che ha già emesso un verdetto: la matematica retrocessione della Triestina, giunta a seguito del ko contro la Pro Vercelli. Questa sera, in caso di successo contro l’Inter U23, il Vicenza potrebbe staccare il pass per il ritorno in Serie B dopo quattro anni.

Serie cadetta a cui si avvicina sempre di più il Benevento di Antonio Floro Flores, reduce dal prezioso successo interno sul Foggia (1-0). Resta immutato il vantaggio di 12 punti sul Catania, che la spunta in pieno recupero ad Altamura grazie a Casasola (in precedenza, l’ex Curcio su punizione aveva risposto a Di Tacchio). Vive giorni particolari anche la Salernitana, che potrebbe cambiare proprietà ma intanto torna con i 3 punti da Crotone (dove Cosmi ha allenato nell’ultimo anno di A) e si riprende il terzo posto: risolve Achik a inizio ripresa, sfruttando uno svarione di Cocetta. Al quinto posto risale la Casertana, che nella ripresa ribalta il Monopoli grazie allo scatenato Butic: il croato prima replica su punizione al vantaggio di Longo (su rigore, fallo di mano di Proia), poi firma il sorpasso ribattendo in porta una parata incerta di Piana (anche qui su sviluppo di punizione). Il Monopoli si ritrova così scavalcato in classifica dal Cerignola, trascinato da un’altra doppietta, quella di Gambale utile ad avere la meglio sul Sorrento (Enzo Maiuri blinda i playoff e sorride da ex). Col ritorno in panchina di De Luca, dopo l’esonero di Bertotto, il Picerno non va oltre l’1-1 col Trapani e non si tira fuori dalla zona playout.