Scozia, McTominay e Gilmour convocati per le amichevoli di fine marzo! Insieme a loro altri tre ‘italiani’

La Scozia ha diramato l’elenco dei convocati per le prossime sfide amichevoli di avvicinamento al Mondiale, contro Giappone e Costa d’Avorio. Al solito presente una larga rappresentanza di calciatori della Serie A, nello specifico Gilmour e McTominay del Napoli, Lewis Ferguson del Bologna, Lennon Miller dell’Udinese e Che Adams del Torino.

Di seguito l’elenco, ripreso dal portale TMW:

Factory della Comunicazione

Portieri: Bain, Gunn, Kelly

Difensori: Hanley, Hendry, Hyam, McCrorie, McKenna, Patterson, Ralston, Robertson, Souttar, Tierney

Centrocampisti: Christie, Ferguson, Gilmour, Irving, McGinn, McLean, McTominay, Miller

Attaccanti: Che Adams, Conway, Curtis, Dykes, Hirst