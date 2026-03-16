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Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Un tamponamento tra due tram è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all’altezza di via Erasmo Gattamelata a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti, sembrerebbe non in modo grave. 

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Gi agenti, fa sapere la stessa polizia locale, hanno messo in sicurezza l’area, con la chiusura temporanea della sede tranviaria, aiutando nelle operazioni di soccorso di alcuni passeggeri rimasti feriti, al momento sembrerebbe non in modo grave. Per i feriti è stato richiesto l’intervento del personale sanitario. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Intanto nella zona sono stati rafforzati i servizi di viabilità. 

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