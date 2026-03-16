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Questo Kevin De Bruyne è un motivo in più perchè Conte resti

By Gabriella Calabrese
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Paolo Condò sul Corriere della Sera fa il punto sulla Serie A e si sofferma anche su Kevin De Bruyne, calciatore che potrebbe anche “aiutare” Conte  a restare. Si legge: “Il Milan ha fatto capire di non avere la forza per salire ancora, perché ha il quinto attacco del torneo e nelle serate in cui deve spingere, com’era questa, non riesce a farlo senza scoprirsi. Ora penserà a mettere in sicurezza il posto Champions, tenendo presente che il Napoli gli è ormai addosso, ma la Juve quinta dista ancora 7 punti, che sono tanti. A proposito di Napoli, alla terza vittoria di fila, Kevin De Bruyne ha giocato i 45’ migliori della sua tormentata stagione. È una promessa di futuro, e un motivo in più perché Conte rimanga” 

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