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Politano ritrova il gol dopo quasi un anno e rilancia la sua stagione

By Emanuela Menna
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Dopo 349 giorni senza segnare, Matteo Politano è tornato al gol nella sfida contro il Lecce. Pur giocando più lontano dalla porta nel nuovo ruolo di esterno di centrocampo nel 3-4-2-1 di Conte, l’azzurro è tra i giocatori del Napoli che tirano di più in porta. La rete arriva al termine di una stagione sfortunata, segnata anche da tre pali colpiti. Il gol, oltre a sbloccarlo, rafforza anche le sue chances di convocazione in nazionale, in un momento complicato per diversi giocatori del Napoli alle prese con infortuni e ballottaggi.

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