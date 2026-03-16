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Paolo De Matteis, team manager della Slovacchia dà news su Lobotka

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By Lorenzo Capobianco
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Anche l’ultimo dei Fab Four è sulla via del pieno recupero. Stanislav Lobotka è pronto a tornare a disposizione di Antonio Conte in vista della prossima trasferta di Cagliari. Il centrocampista azzurro, reduce dal sovraccarico muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due partite casalinghe contro Torino e Lecce, sarà convocato per la prossima trasferta di Cagliari di venerdì prossimo. Lobotka pronto anche per la nazionale slovacca. A svelarlo ai microfoni di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è stato l’ex Napoli Paolo De Matteis, team manager della Slovacchia: “Le notizie che abbiamo sono che sta recuperando e che dalla prossima settimana sarà a disposizione di Antonio Conte. Per Cagliari ci dovrebbe essere, perlomeno in panchina”. 

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