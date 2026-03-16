Adnkronos News

Oscar 2026, Leonardo DiCaprio crea un nuovo meme in diretta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Una gag agli Oscar 2026 ha portato alla nascita di un nuovo meme con protagonista Leonardo DiCaprio. Dopo aver celebrato i più famosi meme dell’attore, il comico Conan O’Brien, conduttore della 98ª cerimonia degli Oscar, ha invitato DiCaprio a realizzare un meme in diretta. 

Factory della Comunicazione

DiCaprio è stato inquadrato, mentre sedeva in platea al fianco della compagna Vittoria Ceretti, e ha regalato l’espressione da “Non avevi acconsentito a questa cosa”. Solo il tempo e gli utenti dei social sapranno dirci se “il re dei meme” ha colpito ancora e questa immagine avrà il successo delle precedenti. Sui social, da anni, spopolano i meme ormai celeberrimi ricavati dalle scene di Il grande Gatsby, Django Unchained e Catch me if I can. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Trump, aut aut alla Nato: “Futuro pessimo se non ci aiuta contro Iran”

Adnkronos News

Sinner, trionfo a Indian Wells con dedica ad Antonelli: “Grande Kimi, giorno…

Adnkronos News

Infarto e ictus, il cuore degli uomini a rischio dai 35 anni: lo studio

Adnkronos News

Iran, petrolio arriva a 105 dollari al barile: prezzo record da luglio 2022

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.