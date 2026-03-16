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Napoli verso Cagliari: pronti De Bruyne e McTominay dal primo minuto

By Emanuela Menna
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La trasferta di Cagliari potrebbe segnare il ritorno da titolari di Kevin De Bruyne e Scott McTominay, che potrebbero giocare insieme dal primo minuto dopo cinque mesi. Lobotka potrebbe iniziare dalla panchina mentre Lukaku continua a essere gestito con cautela da Conte. Lo slovacco prepara anche il rientro in nazionale per i playoff mondiali con la Slovacchia. Sul piano tattico il Napoli continuerà con il 3-4-2-1 per l’assenza di Di Lorenzo, con il 4-3-3 che tornerà un’opzione dopo la sosta. Intanto Neres è sulla via del recupero e ha già iniziato a camminare senza stampelle.

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