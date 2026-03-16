Napoli, nel primo tempo contro il Lecce è venuta fuori la debolezza in difesa

Il Napoli ha battuto il Lecce al Maradona, sabato per 2-1, ma il primo tempo è stato di continuo attacco degli ospiti, e di una grande debolezza in difesa per gli azzurri. Il Mattino scrive: “Il Napoli non ha solo avuto il demerito di farsi infilare subito, ma anche la qualità di non rispondere mai. Il Lecce messo in campo da Di Francesco è una squadra bella, la fragilità difensiva del Napoli fa il resto: il Lecce potrebbe finire in gol almeno in altre due occasioni nei primi 15 minuti, il segnale di troppo blackout. La risposta del Napoli non c’è mai. Il primo tempo è un insieme di occasioni perse: quella migliore capita al destro di Gilmour, ma lo scozzese non è un bomber di razza e si vede”.

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