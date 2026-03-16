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Moretto: “Perrone uno dei possibili obiettivi del Napoli”

Moretto: "Perrone uno dei possibili obiettivi del Napoli"

By Nicola Mirone
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Il Napoli è già a lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, come rivelato sul canale YouTube di Fabrizio Romano dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto che ha indicato Perrone come uno dei prossimi obiettivi degli azzurri.

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Ecco le parole di Matteo Moretto:

Su Perrone ci sono due club italiani molto interessati. Non è detto che il Como voglia venderlo, ma comunque il giocatore piace moltissimo all’Inter. Nessun contatto diretto ad oggi, ma gradimento molto alto per il ragazzo. Stesso dicasi per il Napoli che lo considera uno dei possibili obiettivi. Poi ovviamente bisognerà capire cosa accadrà a livello dirigenziale, abbiamo sentito le parole di Conte, ma Perrone è un’idea concreta del Napoli, questo sicuramente”.

 

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