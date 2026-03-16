Mercato, ancora un cambio in porta? Il Napoli punta su Butez del Como!

In vista della prossima stagione, in casa Napoli s’inizia a fare qualche riflessione per la porta. Non si esclude che fra i pali possa cambiare qualcosa nonostante l’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’addio dopo otto stagioni di Alex Meret.

Stando al quotidiano Il Mattino, in caso di addio dell’ex Spal Antonio Conte avrebbe già messo nel mirino Jean Butez del Como: il tecnico salentino ne apprezza il gioco con i piedi ma una decisione definitiva sarà presa soltanto a fine stagione quando il mercato inizierà ad entrare nel vivo.