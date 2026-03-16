Il giornalista di Canale 21, Manuel Parlato ha analizzato la corsa per il secondo posto tra Napoli e Milan.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Manuel Parlato:

“Conte-Allegri, una poltrona per due. L’anno scorso si diceva che il Napoli di Conte, pur reduce da un decimo posto, con una sola competizione avesse quasi l’obbligo di vincere lo scudetto. Altrimenti sarebbe stato un fallimento. Curioso però che oggi lo stesso metro non venga usato per Max Allegri e per il Milan, anche loro senza coppe e con una sola competizione da giocare.

Il Napoli, rispetto all’anno scorso, ha quattro punti in meno. Eppure, dopo una stagione maledetta tra infortuni, episodi arbitrali discutibili e continui ostacoli, chiudere secondo o anche solo ridurre il gap dall’Inter avrebbe il sapore di un altro mezzo miracolo firmato Antonio Conte. De Laurentiis lo sa bene: con Conte la competitività è garantita, quasi a prescindere da tutto. Ed è anche per questo che il club è pronto a proporgli addirittura un prolungamento di contratto”.