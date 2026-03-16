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Live: Fiorentina old style, è 1-4 a Cremona

By Lorenzo Capobianco
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La Fiorentina esce dal tunnel della zona retrocessione battendo una Cremonese sempre più in crisi, arrivata alla quarta sconfitta consecutiva e che vede ormai la posizione di Davide Nicola sempre più in bilico.

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La Fiorentina dopo appena 32 minuti è già avanti di due gol, dopo le reti di Parisi e Piccoli. Al 49esimo Dodo trova un magnifico gol che chiude la partita. Okereke per la Cremonese e Gudmunsonn per la Fiorentina non fanno altro che arrotondare il risultato di una partita nella forma già scritta.

La Viola è adeso quintultima, avanti di 4 punti alla zona retrocessione, dove per la prima volta compaiono i grigio rossi.

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