Iran, Meloni: “Intervenire a Hormuz sarebbe passo verso coinvolgimento”

(Adnkronos) – Intervento italiano nello Stretto di Hormuz? “Da una parte per noi è fondamentale, ovviamente, la libertà di navigazione, che è oggetto anche oggi di uno statement che è stato fatto con i nostri partner” ma “intervenire significa oggettivamente fare un passo in avanti nel coinvolgimento”. E’ questa la risposta della premier Giorgia Meloni a Quarta Repubblica, su Rete4, a proposito della richiesta Usa agli alleati per una coalizione per garantire la libertà di navigazione nello Stretto. “Quello che noi possiamo fare adesso – ha aggiunto – è rafforzare Aspides, quindi parliamo del Mar Rosso”

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