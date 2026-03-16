Insigne e il ‘Tiraggiro’: Lorenzo ha le idee chiarissime su quale sia il migliore!

Tiraggir. Nell’estate 2021, quella che portò l’Italia a vincere l’Europeo, era diventato un tormentone social e non solo. Lorenzo Insigne aveva siglato uno straordinario gol contro il Belgio, ai quarti di finale. Una rete decisiva in quel match poi vinto 2-1.

Ma il tiro a giro per l’ex capitano del Napoli è sempre stato il suo marchio di fabbrica. Ha segnato tantissimi gol in questo modo con dei tiri potenti, precisi, di alta qualità. Insomma, un grande gesto tecnico.

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E proprio di questo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport, come si legge sul quotidiano Il Mattino, confrontando il suo tiro a giro con quello di altri grandi calciatori. Da Khvicha Kvaratskhelia a Matteo Politano, passando per Domenico Berardi e Paulo Dybala.

Diversi giocatori hanno il tiro a giro nelle loro corde. Ma per Insigne non ci sono dubbi su chi sia il migliore.

Nel corso di Sky Calcio Unplugged, a Insigne è stato chiesto di scegliere nel confronto tra il suo tiro e giro e quello di altri. E sono stati nominati diversi calciatori. Si è partiti con Berardi: «Il mio». Poi Kvaratskhelia: «Il mio». E Orsolini: «Il mio».

Su Dybala, invece, un po’ più di difficoltà. Una piccola risata, poi la risposta: «Eh, ha un gran sinistro, però… il mio». Su Politano: «Il mio, ma io solo davanti a uno mi fermo». Il riferimento è chiaro ad Alessandro Del Piero, uno degli idoli di Insigne.