Il punto sul Napoli Basket

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Davide Uccella: “Esonero Magro? Da quello che è arrivato, gli si dà l’alibi dell’assenza di Doyle, che arriva questa settimana. Napoli in balia di tanti giocatori di Cantù, Walter De Raffaele è stato decisivo. Penso che Faggian meritasse più minutaggio. Whaley a rimbalzo lascia a desiderare. La situazione del Napoli Basketball è complicata. Forse a 7 giornate di campionato non so a cosa possa servire un esonero del coach, se non a quella di affidare la squadra a coach Cavaliere, di cui già in passato si è parlato. Flagg, Bolton, non hanno il senso dell’identità; poi ci sono giocatori che giocano di meno come Caruso e Faggian. Avevamo detto che neo-acquisti come Marshall sarebbero stati utili dal momento in cui avrebbero dimostrato cattiveria. Penso che il problema è la questione dei rapporti, ormai logorati. E lo capisco, perché in un’azienda ci possono essere antipatie. Ma bisogna continuare a fare il proprio lavoro e stiamo parlando di sport di gruppo. Si entra in dinamiche di spogliatoio: manca la squadra. Napoli-Varese scontro diretto? Sì, Varese ha ormai scavalcato Napoli in classifica. Io vorrei un annuncio di un dirigente. Il problema è che non abbiamo un progetto stabile. Troviamo un dirigente da cui ripartire e non sfasciamo quello che già c’è. Bisogna ripartire anche da qualche. Innanzitutto Toté e Caruso, che hanno ancora un contratto con il Napoli e poi ripartirei da Faggian. Non so perché è stato totalmente escluso dalle rotazioni. Sarei curioso di capire il perché da coach Magro.

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