Il premio Cronometro d’Oro va a Costantino Coratti: è del Napoli la miglior preparazione atletica del 2024-25!

A Coverciano nelle scorse ore è stato premiato il Napoli e la sua metodologia di lavoro atletico che ha permesso agli azzurri allenati da Antonio Conte di vincere la scorsa edizione del campionato di Serie A. Lo riporta il portale TMW.

Il Settore Tecnico della FIGC, infatti, ha assegnato a Costantino Coratti, preparatore atletico di Conte al Napoli, il Cronometro d’Oro, premio che lo qualifica come miglior preparatore della scorsa stagione di Serie A. Un riconoscimento che può valere anche di più, considerando che il voto viene espresso dai colleghi.

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Coratti è stato premiato a Coverciano e nel corso della cerimonia di consegna del premio, ha voluto estendere il successo a tutti i componenti del Napoli, sottolineando quanto conti il lavoro di squadra: “Sono estremamente felice di ricevere questo prestigioso premio e ringrazio tutti i colleghi che mi hanno votato. È un riconoscimento che voglio condividere con chi ha lavorato con me ogni giorno“. La dedica di Coratti si estende a compagni dello staff e al gruppo squadra in generale: “Lo condivido con i professori Cacciapuoti e De Felice, che mi hanno aiutato ogni giorno nella scorsa stagione, e con i ragazzi per il loro impegno quotidiano. Voglio dividere questo Cronometro d’oro con il club e con mister Conte“.