Il Milan si ferma contro la Lazio, il Napoli è ad un punto, la classifica

Il Napoli ha battuto il Lecce, sabato al Maradona per 2-1, mentre il Milan, al secondo posto, non ha saputo approfittare del momento di stop dell’Inter capolista contro l’Atalanta con cui ha pareggiato. La classifica ora dice che gli azzurri sono ad un punto dal Milan e a nove dall’Inter, come riportato di seguito:

1

Factory della Comunicazione

Inter

68

2

Milan

60

3

Napoli

59

4

Como

54

5

Juventus

53

6

Roma

51

7

Atalanta

47

8

Bologna

42

9

Lazio

40

10

Sassuolo

38

11

Udinese

36

12

Parma

34

13

Genoa

33

14

Torino

33

15

Cagliari

30

16

Lecce

27

17

Fiorentina

25

18

Cremonese

24

19

Pisa

18

20

Verona

18