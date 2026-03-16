Il Milan si ferma contro la Lazio, il Napoli è ad un punto, la classifica
Il Napoli ha battuto il Lecce, sabato al Maradona per 2-1, mentre il Milan, al secondo posto, non ha saputo approfittare del momento di stop dell’Inter capolista contro l’Atalanta con cui ha pareggiato. La classifica ora dice che gli azzurri sono ad un punto dal Milan e a nove dall’Inter, come riportato di seguito:
1
Inter
68
2
Milan
60
3
Napoli
59
4
Como
54
5
Juventus
53
6
Roma
51
7
Atalanta
47
8
Bologna
42
9
Lazio
40
10
Sassuolo
38
11
Udinese
36
12
Parma
34
13
Genoa
33
14
Torino
33
15
Cagliari
30
16
Lecce
27
17
Fiorentina
25
18
Cremonese
24
19
Pisa
18
20
Verona
18