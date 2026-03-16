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Il Milan si ferma contro la Lazio, il Napoli è ad un punto, la classifica

By Emilia Verde
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Il Napoli ha battuto il Lecce, sabato al Maradona per 2-1, mentre il Milan, al secondo posto, non ha saputo approfittare del momento di stop dell’Inter capolista contro l’Atalanta con cui ha pareggiato. La classifica ora dice che gli azzurri sono ad un punto dal Milan e a nove dall’Inter, come riportato di seguito:
1

Factory della Comunicazione

Inter
68

2

Milan
60

3

Napoli
59 

4

Como
54

5

Juventus
53

6

Roma
51

7

Atalanta
47

8

Bologna
42

9

Lazio
40

10

Sassuolo
38

11

Udinese
36

12

Parma
34

13

Genoa
33

14

Torino
33

15

Cagliari
30

16

Lecce
27

17

Fiorentina
25

18

Cremonese
24

19

Pisa
18

20

Verona
18

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