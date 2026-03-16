Giovanili Napoli: resistenza ad oltranza!

Nella trentesima giornata del campionato Primavera il Napoli di Dario Rocco coglie un pareggio sul campo del Frosinone per 1-1. I ciociari sono penultimi in classifica e anche il raggiungimento dei play out sembra un’impresa disperata, eppure nel primo tempo vanno in vantaggio dal

dischetto. Gli azzurrini riescono a trovare il pari nella ripresa col bomber Italo albanese Gorica, calciatore arrivato dall’Ascoli nell’ultimo giorno di calciomercato estivo e che

sta iniziando a trovare la rete con una certa continuità. Il Napoli però non può essere contento né del risultato né della prestazione perché la classifica resta davvero difficile. Gli azzurrini sono quartultimi con il Sassuolo e hanno sette punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo. Per evitare lo spareggio bisogna averne dieci di differenza.

Domenica caratterizzata da un doppio incrocio tra Napoli e Avellino ai Kennedy. Gli azzurrini classe 2011 di mister Abbondanza battono gli irpini per 2-0 grazie alle reti dei soliti Buondonno nel primo tempo e Scerbi nella ripresa conservando sei punti di vantaggio su Lecce e Catanzaro a

difesa dell’ultimo posto playoff. Alle 13 sono scese le formazioni Under 16 e nella ripresa, dopo il

vantaggio irpino, Lombardo trova il pari appena tre minuti dopo. I ragazzi di Annunziata non approfittano della sconfitta del Bari e sprecano una grossa occasione, forse l’ultima, per provare ad

avvicinarsi al treno playoff.

Factory della Comunicazione

Fermi i campionati Under 17 e Under 18, la bella notizia arriva dalle convocazioni da parte del C.T. Massimiliano Favo per Prisco e Chiummariello, entrambi centrocampisti, ad uno stage di preparazione all’Europeo di categoria Under 18. Una voce che circola nell’ambiente giornalistico invece inizia a

turbare Gianluca Grava: l’attaccante senegalese classe 2009 Mohamed Seick Mané potrebbe svincolarsi dal Napoli a fine stagione. Il ragazzo, protagonista qualche anno fa di un video

con Juan Jesus dopo la brutta vicenda di razzismo che avrebbe

coinvolto Acerbi è arrivato in questa stagione e in doppia cifra,

sarebbe stato attenzionato da tanti club (si parla di Roma,

Siviglia e Bologna). Le ultime quattro esclusioni consecutive

sembrano essere un preciso indizio…