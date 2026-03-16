Gazzetta – Le possibili formazioni di Cagliari e Napoli
Gazzetta - Le possibili formazioni di Cagliari e Napoli
Cagliari e Napoli si sfideranno venerdì 20 marzo alle ore 18,30 nel primo anticipo della 30a giornata di Serie A. Ecco le probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport.
Qui Cagliari – La squadra Sarda dovrà rinunciare ad Obert che ha rimediato un’espulsione nella sconfitta contro il Pisa. Anche Idrissi è fuori per un infortunio piuttosto grave. Pisacane potrà contare sui recuperi di Palestra e di Esposito, entrambi assenti contro il Pisa per squalifica. Palestra dovrebbe trovare posto nel tridente offensivo insieme a Kilicsoy e Folorunsho. I due centrali di difesa saranno Dossena e Mina mentre Zappa troverà spazio a sinistra e Ze Pedro a destra. A centrocampo saranno schierati Sulemana, Gaetano ed Adopo.
Qui Napoli – Il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo, secondo le ultime indiscrezioni, con la stessa formazione schierata contro il Lecce. Tra i pali sarà riconfermato Meret, Beukema, Buongiorno e Olivera formeranno il terzetto di difensori centrali. Angiussa e Gilmour formeranno la coppia a centrocampo mentre Politano e Spinazzola agiranno sugli esterni. Emas e Alisson sono pronti a lavorare alle spalle dell’unica punta Hojlund. Il Napoli dovrebbe recuperare Lobotka che andrà ad unirsi ai rientranti McTominay e De Bruyne, con gli ultimi due molto più vicini ad avere una chance da titolari dal primo minuto.