Gazzetta – E’ bastato pescare dalla panchina per ritrovare anima e geometrie

Il Napoli sta ritrovando pian piano i suoi big, infatti, contro il Lecce, sabato al Maradona, nel secondo tempo è bastato pescare dalla panchina per ritrovare quel gioco che sembrava smarrito. La Gazzetta dello Sport scrive: “In altre occasioni ci sarebbe voluta un’intuizione rivoluzionaria per ridare anima e geometrie a un Napoli spento. Ieri è “bastato” pescare dalla panchina, dove erano seduti due top player, per ritrovare il sorriso senza doversi inventare nulla. Potenza della rosa lunga: un lusso che il Napoli, falcidiato dagli infortuni, non si è quasi mai potuto permettere. Ora è tornato l’ottimismo. E con i big il futuro sembra di nuovo azzurro”.

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