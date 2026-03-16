Fabbroni: ”De Bruyne di un altro livello”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni:

Factory della Comunicazione

“Il miglior in campo in Napoli-Lecce è De Bruyne. Io sono estremamente estata dal punto di vista sportivo. Mi piacciono quei giocatori che hanno qualità, forza e testa. Cosa si pensa all’interno dello spogliatoio dopo queste tre vittorie di fila? Si pensa a vincere tutte le partite, l’ha detto Politano a fine gara contro il Lecce. Devono vincerle tutte e poi si vedrà. Anguissa? Bisogna spiegare bene che dopo un lungo infortunio non si può entrare in campo e fare la prestazione dell’anno. Deve abituarsi al ritmo gara. Ho letto giudizi impietosi, ma nel giudizio va differenziato una cattiva partita e una prestazione a metà non proprio convincente, fatta all’inizio di un percorso dopo esser stato fermo a lungo ai box. Alisson Santos? È stato un elemento che ha messo brio. Solo un piccolo appunto: è un giocatore abituato a contare sulle proprie forze, però molto spesso devi chiedere aiuto ai tuoi compagni, magari con un triangolo. Ora Alisson non è più un mistero per gli avversari, provano a disinnescarlo. Non è più una sorpresa. I difensori sanno che prova a puntarli subito. Altro gol su calcio piazzato campanello d’allarme? È un elemento, quando cambi troppi centrocampisti. Il Napoli è una squadra che dà l’impressione di essere un po’ caotica. E questo impatta sulla difesa. Quando cambia molto il canovaccio degli attori, purtroppo devi prendere qualche stecca. Ho visto Antonio Conte sereno a fine partita. Dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio, credo che il discorso Scudetto sia difficile. Se insisti qualcosa succederà. Chiaro che se l’Inter riprende la marcia, il discorso finisce abbastanza presto. Sembra un paradosso, ma la Roma ha più del Napoli il pallino del gioco per rimettere in piedi la corsa Scudetto. Chivu mi sta deludendo. Dopo quello che è successo a Bastoni non ne sta imbroccando una. Bisogna insistere, il Napoli deve insistere”