Di Gennaro: “KDB sta meglio di quando è arrivato a luglio”

Durante la trasmissione Un Calcio alla Radio, in onda su Radio Napoli Centrale, è intervenuto Antonio Di Gennaro, parlando del momento attraversato dal Napoli.

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Ecco le parole di Di Gennaro:

“Gilmour si è integrato bene, Lobotka è unico. Ma Billy sta dettando i tempi come vuole Conte, poi con De Bruyne fa queste imbucate centrali. C’è stata diversità nel secondo tempo contro il Lecce, è un giocatore utilissimo. Non è strutturato, ma ha tecnica. E in Italia purtroppo si guarda sempre e solo il fisico. Troppi gol subiti, qual è la causa? Conte è maniacale in tutte le situazioni, anche sulle palle inattive. Manca Rrahmani, Buongiorno non è lo stesso dell’anno scorso, Di Lorenzo manca per infortunio. Rimonta? L’Inter un minimo di momento negativo ce l’ha. Ovvio che per rimontare non puoi sbagliare nulla. Per una possibile rimonta, darei il Milan al 70% e il Napoli al 30%. Al momento gli azzurri sono in condizione buona e stanno recuperando giocatori importanti. KDB sta meglio di quando è arrivato a luglio. Ha tanto talento. E anche Lukaku a mezzo servizio fa la differenza. Cosa penserà ora lo spogliatoio azzurro? Nello spogliatoio si penserà al fatto che ci sono solo 3 partite di distacco tra Inter e Napoli. Anguissa? L’ho visto in difficoltà. Conte sul ritorno ad un centrocampo a quattro ha risposto che difficilmente lo potrà riutilizzare senza Di Lorenzo, perché avrebbe solo Mazzocchi come terzino destro di una difesa a quattro. Alisson è un giocatore che sta facendo molto bene, si è fatto trovare pronto come Vergara. E Vergara è migliorato tantissimo, è stato fondamentale. Il migliore in campo? Ho visto bene Spinazzola, ma anche Gilmour. Ho visto anche un De Bruyne in grande spolvero. Questo può essere di fondamentale importanza. Lo snodo di quest’anno è stato l’arrivo di Hojlund e l’infortunio di Lukaku prima della fine del mercato“.