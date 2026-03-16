Di Gennaro: “De Bruyne decisivo, McTominay completa il Napoli. Ma l’Inter resta favorita per lo scudetto”

“Vergara quando era nella Reggiana non aveva la forza e la capacità mostrata a Napoli per cui è stato è bravo lo staff azzurro a farlo crescere poi Napoli è una squadra internazionale e bisogna avere gli attributi. Alcuni giovani hanno difficoltà ad aspettare e quindi non si fanno trovare pronti. Lang ad esempio non è entrato a livello tattico e di rendimento nei canoni che la società si aspettava, poi si lamenta. Anche su Lucca c’è stato un errore di valutazione economica perchè 35 milioni sono una cifra spropositata. 50 milioni per Hojlund invece sono ben spesi anche perchè ha giocato in squadre importanti, lui è un giovane vecchio perchè è già pronto e lo ha dimostrato.