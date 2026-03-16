De Laurentiis conferma Conte, ecco uno dei motivi

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa post gara col Lecce, ha sottolineato la sua intenzione di restare al Napoli, ma c’è un altro motivo per cui De Laurentiis non lo lascerà andare. Il Mattino scrive: “De Laurentiis ha un altro motivo per cui non si staccherà così facilmente da Conte: questo è l’anno del Centenario, ha bisogno di un uomo-immagine forte e pieno di leadership come Antonio. Peraltro, mai come con il tecnico leccese, c’è stata una così straordinaria simbiosi e ripartizione dei compiti e delle responsabilità. Da due anni, De Laurentiis quasi è in silenzio sulla faccende sportive. Come da accordi, non scritti, con il suo tecnico. Il presidente vorrebbe incontrarsi con Conte avendo sul tavolo due grandi sorprese: il centro sportivo e il terreno dove realizzare il nuovo stadio.

Su questi due temi ha affidato le scelte a Bruno Discepolo, ex assessore all’urbanistica: il Napoli ha una prelazione su alcuni ettari a Succivo, ma Discepoli insiste per valutare altre opzioni, come quelle di Monterusciello o dei terreni della Q8 a Napoli Est dove, peraltro, c’è anche l’opzione del nuovo stadio. Chiaro che Conte spingerà soprattutto per un piano che rinforzi “la cantera” azzurra. Ma restando sempre al suo posto. Ma intanto, ora non ci saranno incontri. In primo luogo, perché non ce ne sta urgenza, in secondo perché l’obiettivo aziendale non è stato ancora centrato. Anzi, i risultati dell’ultimo fine settimana lasciano ancora spazio a un po’ di incertezza. Conte ieri ha lasciato il giorno libero alla squadra, il premio per la vittoria con il Lecce. Non scontato: si gioca venerdì pomeriggio. Ma è il momento di mollare un po’ la corda. E Conte è uno che sa bene quello che deve fare”.