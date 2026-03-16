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CdS – I numeri di Conte si sono moltiplicati con la vittoria di sabato

By Emilia Verde
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La vittoria del Napoli, sabato al Maradona contro il Lecce, ha dato una bella sferzata in su ai numeri di Antonio Conte. Il Corriere dello Sport scrive: “Il successo contro il Lecce, il diciottesimo in questo campionato, ha moltiplicato i numeri di Antonio Conte in Serie A. Grandi, grandissimi e per certi versi anche unici: 600 punti in Serie A, soltanto l’undicesimo allenatore a riuscirci nell’era dei tre punti (il 12° è Sarri); 270 panchine; 180 vittorie; una media di 2.22 punti, la più alta in assoluto nella storia del campionato italiano. E ancora: con 25 partite di fila dal 29 dicembre 2024, il suo Napoli sta vivendo la striscia aperta di imbattibilità casaling a più lunga dei cinque top campionati d’Europa (Premier Legue, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1); e sabato, con la quattordicesima partita consecutiva senza sconfitte al Maradona in un solo campionato, ha eguagliato il primato scritto dal Napoli di Sarri nella stagione 2015-2016. Il 6 aprile, dopo la sosta, punterà a migliorarlo nella sfida contro il Milan che vale tantissimo anche nell’ottica della corsa alla prossima Champions e per la definizione delle gerarchie in classifica”.

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