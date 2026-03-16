CdS – I numeri di Conte si sono moltiplicati con la vittoria di sabato

La vittoria del Napoli, sabato al Maradona contro il Lecce, ha dato una bella sferzata in su ai numeri di Antonio Conte. Il Corriere dello Sport scrive: “Il successo contro il Lecce, il diciottesimo in questo campionato, ha moltiplicato i numeri di Antonio Conte in Serie A. Grandi, grandissimi e per certi versi anche unici: 600 punti in Serie A, soltanto l’undicesimo allenatore a riuscirci nell’era dei tre punti (il 12° è Sarri); 270 panchine; 180 vittorie; una media di 2.22 punti, la più alta in assoluto nella storia del campionato italiano. E ancora: con 25 partite di fila dal 29 dicembre 2024, il suo Napoli sta vivendo la striscia aperta di imbattibilità casaling a più lunga dei cinque top campionati d’Europa (Premier Legue, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1); e sabato, con la quattordicesima partita consecutiva senza sconfitte al Maradona in un solo campionato, ha eguagliato il primato scritto dal Napoli di Sarri nella stagione 2015-2016. Il 6 aprile, dopo la sosta, punterà a migliorarlo nella sfida contro il Milan che vale tantissimo anche nell’ottica della corsa alla prossima Champions e per la definizione delle gerarchie in classifica”.

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