Calciomercato Napoli: si fa concreta la pista Zeballos dal Boca Junior

Il Napoli sta già lavorando al calciomercato in vista della prossima stagione analizzando il profilo di diversi calciatori che potrebbero fare al caso di Conte. Uno di questi è Zeballos del Boca Junior, come rivelato da Valter De Maggio.

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Il giornalista Valter De Maggio, in diretta su Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha infatti svelato:

“Zeballos vuole il Napoli, ha detto già di sì ai partenopei per un contratto di cinque anni a un milione e seicentomila euro a stagione”.

Insomma, secondo quanto rivelato da De Maggio il Napoli avrebbe già trovato la totale intesa con l’entourage del calciatore per un contratto quinquennale da 1,6 milioni di euro a stagione. Zeballos è molto interessato al Napoli ed avrebbe già dato il suo via libera al trasferimento.

Resterebbe da convincere soltanto il Boca Juniors ma le cifre di un eventuale accordo non sono al momento conosciute. Zeballos ha infatti un contratto in scadenza con il club argentino per il 31 dicembre 2026, quindi il Napoli potrebbe cavarsela pagando un bonus al Boca Juniors per liberarlo a giugno.