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Banda, prima malore poi gioia: dimesso da ospedale per assistere a nascita figlia

By Adnkronos
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(Adnkronos) –
Paura e gioia in poche ore per Lameck Banda. Il giocatore del Lecce ha accusato un malore durante la partita contro il Napoli di sabato 14 marzo, vinta in rimonta 2-1 dagli azzurri di Conte, accasciandosi sul terreno di gioco e venendo trasportato in ospedale. L’esterno zambiano però è stato rapidamente dimesso ed è tornato a casa, dove ad accoglierlo c’era una sorpresa speciale. 

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È stato proprio il Lecce a comunicare, con un post pubblicato sui propri profili social, che Banda ha potuto assistere, nelle ore immediatamente successive, alla nascita della sua prima figlia: “La meravigliosa storia di Banda: dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, raggiunge Lecce giusto in tempo per la nascita della primogenita Rumi Ezlyn. L’abbraccio di tutto il Club a Lameck e alla compagna in questa meravigliosa giornata!”. 

 

Lo stadio Diego Armando Maradona, nei minuti finali di Napoli-Lecce, aveva vissuto attimi di paura. Al minuto 87 della partita, sul punteggio di 2-1 per gli azzurri, Banda si era infatti accasciato a terra per un malore. Il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato tra i primi ad accorgersi della situazione, attirando l’attenzione dei giocatori e dell’arbitro. 

In seguito all’intervento dello staff sanitario, l’attaccante zambiano ha ripreso i sensi ed è stato accompagnato – in barella – verso una delle ambulanze a bordo campo, incoraggiato da un lungo applauso del Maradona.Il Lecce ha poi confermato come il calciatore fosse in buone condizioni, venendo poi dimesso. 

 

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