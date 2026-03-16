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Banda, dalla paura alla gioia: fiocco rosa per lui!

By Gabriella Calabrese
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La paura per Banda è stata notevole, ha coinvolto tutti quelli presenti al Maradona e chi guardava il macth in tv. Il giocatore, dopo aver trascorso una notte in osservazione al “Cardarelli” è stato dimesso ieri mattina e, in compagnia del medico sociale dottor Congedo, è rientrato a Lecce. In ospedale, come afferma il Corriere dello Sport,  avevano diagnosticato “collasso da probabile trauma al fianco destro”. Naturalmente nei prossimi giorni, il giocatore sarà sottoposto ad una serie di esami clinici per capire cosa sia realmente accaduto. Ma la vita è ricca di sorprese e momenti belli, infatti, dopo la paura di sabato sera, la splendida notizia delle ultime ore. Lameck Banda è infatti diventato papà. Ad annunciarlo è stato il profilo Instagram del Lecce: “Fiocco rosa in casa Lecce: benvenuta Rumi Ezlyn! Tantissimi auguri alla famiglia”.

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