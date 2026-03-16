Allenatori partenopei in giro per il mondo: e c’è chi è atteso ai Mondiali…

A metà degli anni Settanta il napoletano di Mergellina Gianni Di Marzio è stato alla guida degli azzurri. Per una stagione e due partite, perché venne esonerato all’inizio del campionato ‘78-‘79 da Ferlaino, che affidò la squadra a Luis Vinicio. Gianni, che nell’estate del Mondiale argentino aveva agganciato il diciassettenne Maradona convincendolo a trasferirsi a Napoli (ma le frontiere erano chiuse), è scomparso quattro anni fa e l’assenza di un competente come lui si avverte. Un altro napoletano, Montefusco, ha il “record” di tre finali di stagione sulla panchina del Napoli, con l’amarezza di aver perso la Coppa Italia del ‘97 a Vicenza. Quel trofeo che nel ‘76 aveva vinto Rosario Rivellino (in tandem con Delfrati), l’unico del Napoli ad averlo conquistato anche da calciatore nel ‘62.

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Fabio Cannavaro ha vinto tutto nella sua carriera da difensore. E anche uno scudetto da allenatore, ma in Cina, con il Guangzhou nel 2019, pochi mesi prima che esplodesse il lockdown. Sognava di allenare il Napoli, si è poi trovato sulle panchine di Benevento e Udinese, dove il suo lavoro non è stato compreso fino in fondo. E così ha deciso di ricominciare all’estero: da ct dell’Uzbekistan andrà ai Mondiali con il suo staff tutto napoletano, di cui fa parte anche il fratello Paolo, già capitano azzurro. Un posto ai Mondiali, invece, deve guadagnarselo Vincenzo Montella, il ct della Turchia impegnata nel playoff come la Nazionale di Gattuso. L’Aeroplanino di Castello di Cisterna emigrò giovanissimo per fare fortuna nel calcio, prima tappa ad Empoli, dove fu aggregato alla prima squadra dal napoletano Montefusco, primo maestro anche di Floro Flores, il ragazzo del Rione Traiano che sta trionfalmente guidando il Benevento in serie B.

Fonte: Il Mattino