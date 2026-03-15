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Vasco Rossi, la mamma Novella compie gli anni: la dedica social

By Adnkronos
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(Adnkronos) – “Ancora oggi è una fanciulla”. Con queste parole Vasco Rossi festeggia sui social la mamma Novella che oggi compie gli anni. La rockstar di Zocca accompagna il buon “Kom-pleanno” per la mamma con foto della mamma ritratta in varie fasi della sua vita e con un video recente, in cui la donna si commuove dichiarando che la sua canzone preferita tra quelle del figlio è “Ogni volta”: “Quando lui faceva i primi concerti – dice mamma Novella – delle fan mi telefonavano e mi dicevano che forse l’aveva scritta per il papà, il Carlino. Allora glielo chiesi e lui mi disse: ‘l’ho scritta a Bologna, l’ho scritta tutta, musica e parole, in una notte molto triste’. Allora quando sento questa canzone mi commuovo”.  

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“La parte più importante di lei – commenta nel post Vasco – è la sensibilità. Ho avuto l’infanzia serena e felice.. circondato da tanto amore. Mia mamma mi ha avuto quando era giovanissima, canticchiava sempre. E mi spingeva continuamente a cantare. Si divertiva con me, ero il suo ‘bambolotto’. Era vivace e anche un po’ infantile. Ricordo che quando aveva 30 anni e io sette, le dicevo scherzando: ‘Quand’è che metti giudizio?’ Ancora oggi è una fanciulla”, conclude il Blasco. 

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