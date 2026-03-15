Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla

Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 15 marzo, il fuoriclasse azzurro affronta Daniil Medvedev nella finale di Indian Wells. Il numero 2 del ranking Atp arriva dal successo contro Alexander Zverev in semifinale, mentre il russo ha battuto Carlos Alcaraz nel penultimo atto del torneo. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  

La finale di Indian Wells inizierà intorno alle 22 ora italiana. Si tratta del 16° confronto tra i due: Sinner è avanti 8-7 nei precedenti. 

Sinner-Medvedev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

Potrebbe piacerti anche
Sinner accorcia su Alcaraz nel ranking Atp: come cambia la classifica in caso di…

Formula 1, oggi il Gp di Cina – La gara in diretta

Amici, oggi domenica 15 marzo: gli ospiti e le anticipazioni

Domenica In, la dedica a Enrica Bonaccorti: oggi domenica 15 marzo

