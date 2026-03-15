Serie A, Sassuolo-Bologna: le formazioni ufficiali

Alle ore 15 si gioca anche il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, una sfida sempre sentita che mette di fronte due squadre pronte a darsi battaglia. Gli allenatori Grosso e Italiano hanno scelto gli undici titolari con cui scendere in campo per questa partita.

Factory della Comunicazione

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SASSUOLO – Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

BOLOGNA – Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Sohm; Orsolini, Odgaara, Cambiaghi; Dallinga.