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Serie A, Sassuolo-Bologna: le formazioni ufficiali

By Vincenzo Buono
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Alle ore 15 si gioca anche il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, una sfida sempre sentita che mette di fronte due squadre pronte a darsi battaglia. Gli allenatori Grosso e Italiano hanno scelto gli undici titolari con cui scendere in campo per questa partita.

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LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SASSUOLO – Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

BOLOGNA – Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Sohm; Orsolini, Odgaara, Cambiaghi; Dallinga.

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