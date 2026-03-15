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Serie A, oggi Lazio-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla (anche gratis)

By Adnkronos
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(Adnkronos) – Torna la Serie A con Lazio-Milan. Oggi, domenica 15 marzo, i biancocelesti ospitano la squadra di Allegri all’Olimpico di Roma nel posticipo della 29esima giornata di campionato. Gli uomini di Sarri arrivano al big match dopo il successo contro il Sassuolo, mentre i rossoneri hanno la grande occasione di riaprire il campionato dopo la vittoria nel derby contro l’Inter: alla luce del pareggio dei nerazzurri contro l’Atalanta, con un successo il Milan si porterebbe a -5 dal primo posto. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

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Ecco le probabili formazioni di Lazio-Milan, in campo stasera alle 20:45:  

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Pulisic. All. Allegri 

Lazio-Milan sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, ma la partita sarà visibile anche in chiaro e gratis, dopo registrazione al sito. La sfida sarà disponibile anche in streaming sull’app di Dazn.  

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