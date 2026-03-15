Serie A, Lazio cinica. Milan fermato all’Olimpico: decide Isaksen

Allo stadio Stadio Olimpico la Lazio conquista tre punti pesanti battendo 1-0 il Milan nella gara valida per la 29ª giornata di Serie A, disputata la sera del 15 marzo. Una partita equilibrata e molto tattica, risolta nel primo tempo dal lampo di Gustav Isaksen.
Il match si accende al 26’: azione ben costruita sulla destra dai biancocelesti, con Adam Marušić che trova lo spazio per servire Isaksen. Il danese controlla e batte il portiere rossonero con freddezza, firmando il gol che alla fine risulterà decisivo.
Dopo il vantaggio, la squadra allenata da Maurizio Sarri gestisce con attenzione il ritmo della gara, lasciando il possesso al Milan ma chiudendo bene gli spazi. I rossoneri provano a reagire soprattutto nella ripresa, aumentando pressione e intensità, senza però riuscire a trovare la giocata decisiva negli ultimi metri.
L’episodio chiave del secondo tempo arriva al 75’. Il Milan trova il pareggio con Warren Bondo Athekame che insacca dopo un’azione insistita in area. L’esultanza rossonera dura però pochissimo: dopo il controllo del VAR, l’arbitro annulla la rete per un tocco di braccio dello stesso attaccante nel controllo del pallone.
Nel finale la partita si accende anche in panchina: proteste e tensione portano all’espulsione di Sarri negli ultimi minuti, mentre la Lazio difende con ordine il vantaggio fino al triplice fischio.
Tre punti importanti per i biancocelesti, che portano a casa una vittoria di carattere in una sfida molto equilibrata. Il Milan, invece, torna da Roma con rammarico: tante iniziative e un gol annullato, ma nessuna rete valida a referto