Serie A, il lunch match Verona/Genoa: le formazioni ufficiali

La domenica di Serie A, inizia con il lunch match del Bentegodi valido per la 29^ giornata. Di fronte alle 12.30 Verona/Genoa. Gli scaligeri alla ricerca disperata di punti per continuare l’affannosa rincorsa alla permanenza nella massima serie, i liguri che, dopo l’ottima prova casalinga con la Roma, vogliono definitivamente tirarsi fuori dalla “zona pericolosa”. I due tecnici hanno da poco rese note le formazioni ufficiali con cui intendono dare il via alla gara:
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Belghali, Sarr, Suslov, Lirola, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati
Allenatore: Paolo Sammarco
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Sabelli; Colombo, Ekuban
A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Amorin, Baldanzi, Vitinha, Zatterstrom, Norton-Cuffy, Ekhator, Otoa, Cornet, Lafont
Allenatore: Daniele De Rossi