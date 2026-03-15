Serie A, i risultati delle gare delle 15: Stoico Pisa! Battuto il Cagliari in 10. Il derby emiliano lo decide Dallinga

Ci sono state due partite oggi alle 15:00 e non sono di certo mancate le sorprese! Partiamo dall’Arena Garibaldi di Pisa, dove i padroni di casa tornano alla vittoria battendo per 3-1 il Cagliari.

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Il goal del vantaggio è arrivato al terzo minuto di gioco grazie ad un goal di Moreo. Verso la fine del primo tempo, il Pisa si ritrova in 10 a causa dell’espulsione di Durosinmi che poteva lasciar pensare ad una rimonta Cagliari.

La rimonta non arriva perché nel secondo tempo sale in cattedra capitan Caracciolo che con una doppietta chiude i giochi. Verso la fine Pavoletti trova il goal del 3-1 che però non cambia la sostanza. L’ultima emozione della partita arriva al minuto 83′ quando Obert reagisce dopo un fallo commesso e viene espulso per proteste.

PISA-CAGLIARI 3-1

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi (46′ Albiol), Caracciolo, Canestrelli; Leris (90′ Touré), Marin (16′ Hojholt), Aebischer, Tramoni (72′ Akinsanmiro), Angori; Moreo, Durosinmi. A disp. Semper, Luppichini, Bozhinov, Hojholt, Meister, Touré, Iling-Junior, Coppola, Loyola, Piccinini, Stojilkovic. All. Hiljemark

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro (76′ Albarracin), Mina (46′ Zappa), Dossena, Obert; Adopo (46′ Pavoletti), Gaetano (64′ Mazzitelli), Sulemana; Palestra, Folorunsho; Kilicsoy (64′ Trepy). A disp. Sherri, Ciocci, Deiola, Rodriguez, Raterink, Albarracin, Liteta, Mendy, Sulev. Malfitano. All. Pisacane

Arbitro: La Penna di Roma 1

Reti: 9′ Moreo (rig.), 52′ e 54′ Caracciolo, 67′ Pavoletti

Ammoniti: Ze Pedro, Aebischer, Zappa

Espulsi Durosinmi e Obert

L’altra gara è quella tra Sassuolo e Bologna. Un derby emiliano molto sentito che è stato deciso da Dallinga al quinto minuto di gioco. Il Sassuolo più volte ha tentato di pareggiare ma senza riuscirci, nemmeno quando verso la fine Skorupski si è infortunato e, non avendo cambi, non è potuto uscire ha dovuto stringere i denti.

Vittoria importante per il Bologna che prova a rilanciarsi in zona Europa.

SASSUOLO-BOLOGNA 0-1

MARCATORI: 6′ Dallinga (B)

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Izdes, Garcia (75′ Doig); Thorstvedt, Matic (59′ Volpato), Konè (75′ Vranckx); Berardi (86′ Bakola), Pinamonti (59′ Nzola), Laurientè. All.: Grosso

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri (29′ Zortea), Vitik, Lucumì, Miranda; Odgaard (82′ Bernardeschi), Moro (64′ Freuler), Sohm (82′ Pobega); Orsolini, Dallinga (64′ Castro), Cambiaghi. All.: Italiano

ARBITRO: Bonacina

AMMONITI: Dallinga (B), Nzola (S), Zortea (B)

ESPULSI: /

A cura di Sara Di Fenza