Adnkronos News

Rimini, bimba di 4 anni dimessa dall’ospedale muore poche ore dopo

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Una bambina di 4 anni è morta all’ospedale Infermi di Rimini nella notte, dopo che era stata già dimessa dall’ospedale. Come racconta il Resto del Carlino, la bimba, di nazionalità ucraina, era stata portata dai genitori alle 21.30 di venerdì all’ambulatorio urgenze pediatriche dell’ospedale di Rimini per una febbre comparsa intorno alle 18. La piccola presentava parametri vitali nella norma, così come la funzionalità cardiovascolare, polmonare, addominale e neurologica e tutti gli esami del sangue effettuati non avevano evidenziato una situazione di infezione tanto che, con la somministrazione di paracetamolo, la febbre era scesa rapidamente. 

Factory della Comunicazione

 

Nonostante il miglioramento, la bambina era stata comunque trattenuta in osservazione per alcune ore, per essere dimessa intorno alle 00:45. Nella mattinata di ieri però un nuovo e inatteso peggioramento ha spinto i genitori a chiamare una ambulanza per portare nuovamente la bimba al pronto soccorso, dove la piccola è arrivata intorno alle 6:35: l’intervento dei medici, fra cui un rianimatore e il pediatra, durato oltre un’ora, non ha potuto però nulla, e la piccola è morta.  

 

Per capire cosa abbia provocato un peggioramento così repentino e analizzare le cause del decesso saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari e non è escluso che anche la procura possa chiedere l’autopsia sul corpo della bimba.﻿ 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Formula 1, Antonelli in lacrime dopo il trionfo nel Gp di Cina: “Lo avevo…

Adnkronos News

Formula 1, Antonelli secondo nel Mondiale dietro a Russell: la classifica piloti

Adnkronos News

Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: disperso un bimbo

Adnkronos News

Gp Cina, prima vittoria in carriera di Antonelli in Formula 1: l’ordine di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.