Rao, classe 2006: standing ovation per l’azzurro in prestito a Bari

Ieri nel pomeriggio un classe 2006 si è meritato una standing ovation. E’ successo a Bari, dove la squadra di casa ha battuto la Reggiana per 4-1 ed il grande protagonista è stato Emanuele Rao, in prestito in Puglia da Napoli. Scrive il CdS: “Rao splendida doppietta, Bari a valanga. Arrembante, incontenibile, superiore e mai davvero in pericolo. Sblocca il match dopo 10 minuti Artioli, raddoppia Rao al quarto d’ora con un tocco di prima intenzione; ancora lui cala il tris dopo l’intervallo, con un rabbiosa conclusione su una corta respinta, poker servito in dodici minuti con Moncini. Moreno Longo si risolleva, si riporta in zona playout col gruppone che punta alla salvezza diretta. Applausi per il 19enne, 5 gol tutti con Moreno Longo, un bottino da standing ovation che ha fatto impazzire i tifosi”

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