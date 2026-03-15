Politano sul gol: “Anche mister Conte me lo aveva predetto”

Esultanza liberatoria per il gol ritrovato dopo un anno?
Politano: «Sono contentissimo. Oggi finalmente sono riuscito a fare gol. Anche mister Conte me lo aveva predetto (ride ndr). Sono però ovviamente più felice della vittoria e di aver fatto un assist a Rasmus che meritava anche lui il ritorno al gol al Maradona».
Contento per aver fatto gol in casa a distanza di due mesi?
Hojlund: «Sì. Non segnavo dalla gara di Champions contro il Chelsea e il gol mi dà tanta fiducia per il prosieguo della stagione. L’importante era portare a casa i 3 punti e ci siamo riusciti. Vogliamo continuare così».
Fascia da capitano, ingresso con mia figlio e gol dedicato alla mia compagna: serata perfetta?
Politano: «Credo che sia stata davvero una serata perfetta, anche se non avevamo iniziato bene ma siamo stati bravissimi a reagire. E’ una vittoria che ci da continuità. Cosa ci ha detto Conte all’intervallo? Di star tranquilli e di attaccare perché prima o poi avremmo trovato la via della rete. Dobbiamo essere più consapevoli della nostra forza. Dove possiamo arrivare considerando anche il pareggio dell’Inter? Mancano 9 partite, dobbiamo provare a vincerle tutte pensando solo a noi stessi. Poi a fine anno faremo i conti tutti insieme».
Quanto stimolano giocatori come McTominay e De Bruyne a mantenere alta la tensione e la concentrazione?
Hojlund: «Abbiamo bisogno di giocatori così, come De Bruyne e Scott, ma tutti sono sul pezzo e mi danno tanti consigli. Anche Matteo, che reputo un giocatore fortissimo oltre che un bravissimo ragazzo. Siamo molto uniti».
Fonte: Il Mattino