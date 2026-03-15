Politano sul gol: “Anche mister Conte me lo aveva predetto”

Politano: «Sono contentissimo. Oggi finalmente sono riuscito a fare gol. Anche mister Conte me lo aveva predetto (ride ndr). Sono però ovviamente più felice della vittoria e di aver fatto un assist a Rasmus che meritava anche lui il ritorno al gol al Maradona».

Politano: «Sono contentissimo. Oggi finalmente sono riuscito a fare gol. Anche mister Conte me lo aveva predetto (ride ndr). Sono però ovviamente più felice della vittoria e di aver fatto un assist a Rasmus che meritava anche lui il ritorno al gol al Maradona».

Hojlund: «Sì. Non segnavo dalla gara di Champions contro il Chelsea e il gol mi dà tanta fiducia per il prosieguo della stagione. L’importante era portare a casa i 3 punti e ci siamo riusciti. Vogliamo continuare così».

Hojlund: «Sì. Non segnavo dalla gara di Champions contro il Chelsea e il gol mi dà tanta fiducia per il prosieguo della stagione. L’importante era portare a casa i 3 punti e ci siamo riusciti. Vogliamo continuare così».