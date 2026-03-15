NewsCalcioNapoli

Politano sul gol: “Anche mister Conte me lo aveva predetto”

By Vincenzo Buono
0
Esultanza liberatoria per il gol ritrovato dopo un anno?

Factory della Comunicazione

Politano: «Sono contentissimo. Oggi finalmente sono riuscito a fare gol. Anche mister Conte me lo aveva predetto (ride ndr). Sono però ovviamente più felice della vittoria e di aver fatto un assist a Rasmus che meritava anche lui il ritorno al gol al Maradona».
Contento per aver fatto gol in casa a distanza di due mesi?
Hojlund: «Sì. Non segnavo dalla gara di Champions contro il Chelsea e il gol mi dà tanta fiducia per il prosieguo della stagione. L’importante era portare a casa i 3 punti e ci siamo riusciti. Vogliamo continuare così».
Fascia da capitano, ingresso con mia figlio e gol dedicato alla mia compagna: serata perfetta?
Politano: «Credo che sia stata davvero una serata perfetta, anche se non avevamo iniziato bene ma siamo stati bravissimi a reagire. E’ una vittoria che ci da continuità. Cosa ci ha detto Conte all’intervallo? Di star tranquilli e di attaccare perché prima o poi avremmo trovato la via della rete. Dobbiamo essere più consapevoli della nostra forza. Dove possiamo arrivare considerando anche il pareggio dell’Inter? Mancano 9 partite, dobbiamo provare a vincerle tutte pensando solo a noi stessi. Poi a fine anno faremo i conti tutti insieme».
Quanto stimolano giocatori come McTominay e De Bruyne a mantenere alta la tensione e la concentrazione?
Hojlund: «Abbiamo bisogno di giocatori così, come De Bruyne e Scott, ma tutti sono sul pezzo e mi danno tanti consigli. Anche Matteo, che reputo un giocatore fortissimo oltre che un bravissimo ragazzo. Siamo molto uniti».
Fonte: Il Mattino
Potrebbe piacerti anche
News

Serie A, Verona-Genoa 0-2 (0-0): Vitinha sblocca, Ostigard chiude

News

Serie A, Sassuolo-Bologna: le formazioni ufficiali

News

Cagliari, occhio al giallo: un titolare a rischio squalifica per il Napoli!

News

Serie A, Pisa-Cagliari: le formazioni ufficiali

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.