Adnkronos News

Paralimpiadi Milano Cortina, Romele bronzo nella 20 km di fondo sitting

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – L’azzurro Giuseppe Romele ha vinto la medaglia di bronzo nella 20 km di fondo categoria sitting oggi, domenica 15 marzo, alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Medaglia d’oro al russo Ivan Golubkov con il tempo di 51:55.0, secondo il cinese Mao Zhongwu e bronzo all’atleta italiano che porta così la 15esima medaglia all’Italia. Quattordicesimo posto per Michele Biglione (+4:06.5), 26esimo per Giuseppe Spatola (+11:45.5). 

Factory della Comunicazione

milano-cortina-2026/protagonisti

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Gp Cina, Alonso toglie mani dal volante per continue vibrazioni e poi si ritira.…

Adnkronos News

Rimini, bimba di 4 anni dimessa dall’ospedale muore poche ore dopo

Adnkronos News

Formula 1, Antonelli in lacrime dopo il trionfo nel Gp di Cina: “Lo avevo…

Adnkronos News

Formula 1, Antonelli secondo nel Mondiale dietro a Russell: la classifica piloti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.