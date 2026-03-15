Napoli su Singo, ma il Galatasaray fa muro: contratto fino al 2030

Il Napoli segue con interesse Wilfried Singo, difensore attualmente in forza al Galatasaray. A confermare l’attenzione degli azzurri è il giornalista di mercato Ekrem Konur. Tuttavia la trattativa si preannuncia molto complicata: il club di Istanbul, che lo ha acquistato dal Monaco per circa 30 milioni di euro, considera l’ivoriano un pilastro del progetto tecnico e lo ha blindato con un contratto fino al 2030.

Factory della Comunicazione

Singo, ex Torino, si è imposto subito come titolare grazie alla sua versatilità difensiva e alla capacità di giocare anche da terzino destro. Nonostante il gradimento del Napoli, la ferma volontà del Galatasaray di trattenerlo rende l’operazione difficile, con gli azzurri che potrebbero valutare anche altre alternative sul mercato.