Napoli-Lecce, un solo cartellino giallo per Abisso

Il Napoli ha battuto il Lecce ieri al Maradona, per la ventinovesima giornata di campionato di Serie A, e per il direttore di gara Abisso, la gara è stata senza grandi episodi. Il Corriere dello Sport scrive: “L’unica ammonizione della partita Abisso l’ha estratta al 19’ del primo tempo per la spinta di Siebert su Hojlund. A rendere punibile anche a livello disciplinare il fallo del giocatore del Lecce è stata la pericolosità dell’azione che stava sviluppando il Napoli. Il provvedimento è stato infatti preso per SPA, cioè per l’interruzione di una promettente azione d’attacco.

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Per il resto della gara l’arbitro della sezione di Palermo (Il Cds vota 6) non ha più avuto la necessità di ricorrere ai cartellini, in una partita che sotto il profilo disciplinare non ha creato particolari problemi. La gestione della sfida, che non gli ha presentato insidie, è stata piuttosto lineare per Abisso che, scelto il metro di giudizio, lo ha mantenuto dall’inizio alla fine fischiando complessivamente 18 falli. Sulla rete del pareggio del Napoli è stata controllata la posizione dell’autore dell’assist, Politano, che al momento del passaggio era tenuto in gioco da Siebert. La rete è stata quindi convalidata correttamente.